காந்த கண்ணழகிக்கு ஹாட் லிப் லாக்.. வைரலாகும் அனு இமானுவேல், சர்வானந்த் முத்த வீடியோ!

ஹைதராபாத்: நம்ம வீட்டுப் பிள்ளை ஹீரோயின் அனு இமானுவேலுக்கு நடிகர் சர்வானந்த் ஹாட் லிப் லாக் கொடுக்கும் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

தமிழில் வெளியான எங்கேயும் எப்போதும் படத்தில் நடித்து இளம் ரசிகைகளை தன் பக்கம் ஈர்த்த தெலுங்கு நடிகர் சர்வானந்த் நடிப்பில் மகா சமுத்திரம் எனும் புதிய படம் உருவாகி உள்ளது.

சர்வானந்த் மற்றும் சித்தார்த் இணைந்து நடித்துள்ள இந்த படத்தில் சர்வானந்துக்கு ஜோடியாக அனு இமானுவேல் நடித்துள்ளார்.

English summary

Anu Emmanuel and Sharwanand lip lock scene in MahaSamudram trailer goes viral in social media. Siddharth, Aditi Rao and few other star cast also present in the upcoming film.