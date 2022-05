நயன்தாராவின் திருமண வாழ்க்கை இப்படி தான் இருக்கும்...அடித்து சொல்லும் ஜோதிடர்

சென்னை : நயன்தாரா உள்ளிட்ட டாப் திரையுலக பிரபலங்களின் திருமணம் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்பது பற்றிய பிரபல ஜோதிடர் ஒருவர் கணித்து சொல்லி இருக்கும் தகவல் திரையுலகையே அதிர வைத்துள்ளது.

கோலிவுட்டில் கடந்த சில நாட்களாக ஹாட் டாப்பிக்காக பேசப்பட்டு வருவது லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா மற்றும் டைரக்டர் விக்னேஷ் சிவன் திருமணம் பற்றியது தான். இவர்களின் திருமண தேதி அறிவிக்கப்பட்டதில் இருந்தே பல விதமான கிசுகிசுக்கள் வெளி வந்து கொண்டிருக்கின்றன.

ப்பா.. போஸ்டரே வெறித்தனமா இருக்கு.. விக்ரம் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் எப்படி இருக்கப் போகுதோ?

English summary

Popular astrologer Venu Samy said that Nayanthara, Anushka Shetty, Rashmika Mandanna will not succeful in married life. He said that the marriage of these actresses, they will face many difficulties in their married life. And their married life will not be succesful.