அய்யய்யோ உள்ளாடை அணியாமல் வந்தேனா.. அந்த புகைப்படத்துக்கு பாவனா என்ன பதில் சொல்லியிருக்காரு பாருங்க!

சென்னை; நடிகை பாவனாவுக்கு சமீபத்தில் கோல்டன் விசா துபாயில் வழங்கப்பட்டது. அதற்கு அவர் அணிந்து வந்த வெள்ளை நிற டாப் உடை சர்ச்சையை கிளப்பியது.

வெறும் கிராப் டாப்பையும் மட்டுமே அணிந்து கொண்டு பாவனா வந்தார் என்றும் உள்ளே உள்ளாடை ஏதும் அணியாமல் வந்தார் என்றும் சர்ச்சைகள் வெடித்தன.

இந்நிலையில், நடிகை பாவனா அந்த சர்ச்சைக்கு விளக்கம் கொடுத்து முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.

5 ஆண்டுக்கு பிறகு மீண்டும் நடிக்கவரும் பாவனா... ரசிகர்கள் உற்சாகம்

English summary

Malayalam actress Bhavana Menon put full stop to her wardrobe malfunction controversy via her instagram post. She also slammed the netizen who trolls about her dress and creates it as a big issue.