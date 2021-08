ஆதரவற்றோர் இல்லத்தில் பிறந்தநாளை கொண்டாடிய முன்னணி நடிகை… குவியும் பாராட்டு!

சென்னை : நடிகை நிதி அகர்வால் தனது 28வது பிறந்த நாளை நேற்று ஆதரவற்றோர் இல்லத்தில் கொண்டாடினார்.

ஆதரவற்ற முதியோர்களுடன் உற்சாகமுடன் கைக்குலுக்கி பேசி மகிழ்ந்து கேக் வெட்டி தனது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடி உள்ளார்.

இணையத்தில் தற்போது வெளியாகி உள்ள இந்த புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Nidhhi Agerwal, who made her Kollywood debut with Simbu's Eeswaran, celebrated her birthday on 17 August. And She spent time her time in an old age home,