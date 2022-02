பிக்பாஸ் பிரபலம் வாங்கிய சொகுசு கார்...ட்விட்டரில் டிரெண்டிங்காகும் தகவல்

சென்னை : பிக்பாஸ் பிரபலம் ஒருவர் தான் வாங்கிய பிஎம்டபிள்யூ காரை போட்டோவுடன் ட்விட்டரில் பகிர்ந்துள்ளார். இந்த தகவலை உடனடியாக ட்விட்டரில் வேகமாக பகிர்ந்து டிரெண்டிங் ஆக்கி உள்ளனர் அவரின் ரசிகர்கள்.

ஜோக்கர், ஆண் தேவதை போன்ற படங்களில் நடித்தவர் ரம்யா பாண்டியன். இந்த படங்களில் நடித்து பிரபலமானதை விட, மொட்டை மாடியில் புடவையில் ஒரே ஒரு கிளாமர் போட்டோஷுட் நடத்தி செம பாப்புலர் ஆகி விட்டார். அதற்கு பிறகு உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான ரம்யா பாண்டியன், விஜய் டிவியில் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு கலக்கினார்.

English summary

Bigg boss fame Ramya Pandian becomes trending in twitter. She buy a new BMW car recently and shared this info with photo in social media. After that fans create #RamyaPandian hastag and makes trending.