பச்சை பச்சையாய் தொங்கவிட்ட ஜூலி.. ஆடி ஸ்பெஷலா.. கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்!

சென்னை : மணப்பெண் கோலத்தில் ஜூலியை பார்த்த ரசிகர்கள் வகைவகையாக வர்ணித்து வருகின்றனர்.

எங்க வீட்டு குத்து விளக்கு நீ கெடைச்சா வாழ்க்கை கெத்து என்று கியூட் புரோபோசல் களை பறக்க விட்டு வருகின்றனர். .

என்ன இப்படி புகை விடுறாங்க.. தம்மடிக்கும் அமலா பால்.. தீயாய் பரவும் போட்டோஸ்!

பச்சை வண்ண சேலையில் எல்லாம் பச்சை பச்சையாக தெரிகிறது என ரசிகர்கள் கலாய்க்கவும் தவறவில்லை.

English summary

Bigg Boss fame Julie has gone full green in her latest photoshoot and fans are praising her for the new look.