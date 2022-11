என்ன இதெல்லாம்..மார்க்கெட்டை பிடிக்க இப்படி பண்ணலாமா.. லாஸ்லியாவால் ஃபீல் பண்ணும் ரசிகர்கள்!

சென்னை : படவாய்ப்பு கிடைக்காததால் நடிகை லாஸ்லியா கவர்ச்சி ரூட்டுக்கு மாறி விதவிதமான கவர்ச்சி போட்டோக்களை ஷேர் செய்து வருகிறார்.

இலங்கையை பூர்வீகமாக கொண்ட லாஸ்லியா தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென தனி ரசிகர் கூட்டத்தை வைத்து இருக்கிறாத்.

கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கிய பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் சீசன் 3 இல் போட்டியாளராக கலந்து கொண்ட இவர் இலங்கையில் பிரபல தொலைக்காட்சி ஒன்றில் செய்தி வாசிப்பாளராக பணிபுரிந்தவர்.

கையை அங்க வச்சு..அசத்தலாக அன்பைச் சொன்ன லாஸ்லியா..என்னம்மா இப்படி பின்றீங்களேம்மா!

English summary

This news reader from Sri Lanka Losliya became an overnight sensation after appearing on the Bigg Boss show. She also went on to act in a few films and is continuing her Bollywood journey.Losliya stunning photos trending on social media