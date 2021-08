சூப்பர் ஹிட் ஹிந்தி படத்தின் ரீமேக்கில் நடிக்கும் கீர்த்தி சுரேஷ்

சென்னை : மகாநடி திரைப்படம் வெற்றி பெற்றது மட்டுமல்லாமல் தேசிய விருதையும் பெற்றுத்தந்த நிலையில் கீர்த்தி சுரேஷ் தொடர்ந்து கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம் தரும் கதைகளில் நடிப்பதில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

உலகின் மிக உயரிய மொபைல் தியேட்டரில் ஸ்க்ரீனிங் செய்யப்பட்ட அக்ஷய் குமாரின் பெல் பாட்டம்!

பெண் குயின், மிஸ் இந்தியா ஆகிய படங்களை தொடர்ந்து விரைவில் நாயகிக்கு முக்கியத்துவம் தரும் கதையில் நடித்துள்ள குட் லக் சகி

திரைப்படம் வெளியாக உள்ளது. இதைத்தொடர்ந்து கீர்த்தி சுரேஷின் அப்பா சுரேஷ் குமார் தயாரிப்பில் வாஷி என்ற படத்திலும் கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம் தரும் ரோலில் நடிக்கிறார்.

மலையாளம்,தெலுங்கு,தமிழ் என மூன்று மொழிகளிலும் முன்னணி நடிகர்களுடன் இணைந்து நடித்து வரும் கீர்த்தி சுரேஷ் இப்போது ஹிந்தியில் சூப்பர் ஹிட் வெற்றி பெற்ற பிரபல திரைப்படத்தின் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு ரீமேக்கில் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Keerthy suresh to play in mimi remake. this movie was planned to remake in tamil as well as telugu simultinuously. in hindi, kiruthi sanon played a lead role. this movie was directly released in ott.