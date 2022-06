தொழிலதிபர் மீது அமலாபால் தொடர்ந்த வழக்கு... கோர்ட் விதித்த அதிரடி உத்தரவு

சென்னை : தொழிலதிபர் மீது நடிகை அமலாபால் கொடுத்த புகாரில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்ய முடியாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.

தமிழ், மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் பிரபல நடிகையாக இருக்கும் அமலாபால், சிந்து சமவெளி படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகமானவர். மைனா, தலைவா, தெய்வ திருமகள் உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களில் நடித்து பிரபலமானார். 2014 ம் ஆண்டு டைரக்டர் ஏ.எல்.விஜய்யை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார்.

இரண்டு வருடங்களிலேயே டைரக்டர் விஜய்யுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, விவாகரத்து பெற்றார் அமலாபால். 2017 ம் ஆண்டு விஜய்யிடம் இருந்து விவாகரத்து பெற்ற அமலாபால், ஆடை போன்ற சில படங்களில் நடித்த விவகாரம் சர்ச்சையானது. இதனால் அவருக்கு பட வாய்ப்புக்கள் பெரிய அளவில் இல்லாமல் போனது.

English summary

In 2018, actress Amala paul filed case against businessman who forced to dinner with Malaysia businessman. For this case, 4 others are arrested. Now they appealed that they had no connection with this case and seeking to dismiss the case. But today court refused to dismiss Amala paul's affidavict.