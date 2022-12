கண்களால் காதல் மொழி பேச முடியுமா? ப்பா.. டாப் ஆங்கிளில் தாராளம் காட்டிய தர்ஷா குப்தா!

சென்னை: குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி மூலம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமான நடிகை தர்ஷா குப்தா. இன்ஸ்டாகிராமில் படு ஹாட்டாக போட்டோக்களை போட்டு வரும் தர்ஷா குப்தா தற்போது வெளியிட்டுள்ள டாப் ஆங்கிள் போட்டோஸ் இணையத்தை சூடாக்கி உள்ளன. அதற்கு அவர் கொடுத்துள்ள அந்த கேப்ஷன் தான் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்து வருகிறது.

சின்னத்திரையில் இருந்து வெள்ளித்திரைக்கு ஷிஃப்ட் ஆன நடிகைகள் பட்டியலில் தர்ஷா குப்தாவும் லேட்டஸ்ட் இணைப்பாக மாறி உள்ளார்.

கடந்த ஆண்டு மோகன் ஜி இயக்கத்தில் வெளியான ருத்ர தாண்டவம் படத்தின் மூலம் ஹீரோயினாக அறிமுகமானாவர் தர்ஷா குப்தா.

English summary

Dharsha Gupta top angle glamour photos stuns fans. Cook with Comali celebrity who turned a young kollywood actress will next seen in Sunny Leone's Oh My Ghost movie which is slated to release next week.