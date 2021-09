வாவ்...சூப்பர் தகவலா இருக்கே...சந்திரமுகி 2 ல் ஜோதிகா ரோலில் நடிக்கும் டாப் ஹீரோயின்

சென்னை : ரஜினி, ஜோதிகா, நயன்தாரா, பிரபு, வடிவேலு, நாசர், மாளவிகா, வினித், விஜயகுமார் என நட்சத்திர பட்டாளமே நடித்து 2005 ல் வெளியான பிளாக்பஸ்டர் படம் சந்திரமுகி. காமெடி கலந்த பேய் படமான இந்த படத்தை டைரக்டர் பி.வாசு இயக்கி இருந்தார்.

1993 ம் ஆண்டு மலையாளத்தில் வெளியான படம் மணிசித்திரதழு. இந்த படத்தை 2004 ம் ஆண்டு பி.வாசு கன்னடத்தில் ஆப்தமித்ரா என்ற பெயரில் ரீமேக் செய்தார். இந்த படத்தின் தமிழ் ரீமேக் தான் சந்திரமுகி. இந்த படம் 2005 ம் ஆண்டு தமிழ் புத்தாண்டை முன்னிட்டு ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.

English summary

latest buzz is that anushka shetty to reprising jyothika role in chandramuki 2. this movie also direct by p.vasu. raghava lawrance to act in lead role. but anusha will not pair for lawrance in this movie.