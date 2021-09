த்ரிஷாவை கைது செய்ய போறாங்களா....அச்சச்சோ என்னாச்சு ?

சென்னை : தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் முன்னணி நடிகையாக இருக்கும் த்ரிஷா, தற்போது தமிழில் கர்ஜனை, சதுரங்கவேட்டை 2, ராங்கி ஆகிய படங்களில் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படங்கள் அனைத்தும் விரைவில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளன. அதோடு மலையாளத்தில் ராம் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

தலைவி படத்திற்கு 5 தேசிய விருதுகள் கன்ஃபார்ம்... அடித்துச் சொல்லும் தயாரிப்பாளர்

த்ரிஷா தற்போது மணிரத்னம் இயக்கும் பொன்னியின் செல்வன் படத்திலும் நடித்து வருகிறார். பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் இரண்டு பாகங்களிலும் குந்தவை கேரக்டரில் த்ரிஷா நடித்து வருகிறார்.

Trisha walks into the temple premises wearing sandals on her feet in between the shootings. Photos of Trisha wearing sandals on her feet and walking between Shivalingam and Nandi went viral on the internet. A complaint has been lodged with the police against Trisha. The demand to arrest her is getting stronger.