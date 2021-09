எழுந்து நின்றாரா யாஷிகா... நடிகர் பகிர்ந்த ஃபோட்டோ உண்மை தானா ?

சென்னை : இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து படத்தில் நடித்த யாஷிகா ஆனந்த், பிக்பாஸ் 2 சீசனில் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டு பிரபலமானார். தொடர்ந்து இன்ஸ்டாகிராமில் விடாமல் கவர்ச்சி ஃபோட்டோஷுட்களை வெளியிட்டு ரசிகர்களை திணறடித்து வந்தார்.

எஸ்.ஜே.சூர்யாவுடன் கடமையை செய் படத்தில் லீட் ரோலில் நடிக்கும் வாய்ப்பு யாஷிகாவிற்கு கிடைத்தது. இந்த படம் இறுதிக்கட்டத்தில் இருக்கும் போதே மேலும் பல படங்களில் நடிக்க யாஷிகா ஒப்பந்தமானார். இந்நிலையில் எதிர்பாராத விதமாக ஜுலை 25 ம் தேதி விபத்தில் சிக்கினார்.

புதுச்சேரியில் இருந்து சென்னைக்கு நண்பர்களுடன் காரில் திரும்பிக் கொண்டிருந்த யாஷிகா, அதிவேகமாக காரை இயக்கி உள்ளார். இதனால் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார், சென்டர் மீடியனில் மோதி விபத்திற்குள்ளானது. இதில் யாஷிகாவின் நெருங்கிய தோழியான வள்ளிசெட்டி பவானி, சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

குணமாகி வரும் யாஷிகா ஆனந்த்.. மீண்டும் சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவாகி என்ன பண்றாரு பாருங்க!

English summary

actor ashok shared selfie with yashika's family. in that photo yashika stands up. some fans surprised this photo and some others questioning is this photo is recent one. how yashika stands up without help of anybody.