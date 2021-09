சாணி காயிதம் படத்தில் கீர்த்தி சுரேஷிற்கு என்ன ரோல் தெரியுமா ?

சென்னை : டைரக்டர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கும் சாணி காயிதம் படத்தின் மூலம் நடிகராக அவதாரம் எடுத்துள்ளார் டைரக்டர் செல்வராகவன். இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் சில வாரங்களுக்கு முன் நிறைவடைந்தது. செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டூடியேஸ் இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளது.

இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் நிறைவடைந்ததை ஃபோட்டோவுடன் ட்விட்டரில் அறிவித்திருந்தது செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டூடியோஸ். படக்குழுவினர் குழுவாக சேர்ந்து எடுத்துக் கொண்ட படங்களும் வெளியிடப்பட்டது. ஆக்ஷன் க்ரைம் படமாக உருவாகி உள்ள சாணி காயிதம், 80 களின் பிற்பகுதியில் நடைபெற்ற உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாக கொண்டதாகும்.

English summary

In saani kayidham, keerthy suresh play a lead role. but not pair to selvaraghavan. keerthy suresh play as sister for selvaraghavan. at the same time keerthy suresh also played sister for rajini in annaatthe and chirajeevi's sister in vedhalam telugu remake.