பிரியங்கா சோப்ரா தனது குழந்தைக்கு என்ன பெயர் வைத்துள்ளார் தெரியுமா ?

மும்பை : நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா தனது குழந்தைக்கு என்ன பெயர் வைத்துள்ளார் என்பது தான் பாலிவுட்டில் தற்போது ஒரே பேச்சாக இருந்து வருகிறது. இதை தெரிந்து கொள்ள அவரின் ரசிகர்களும் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

பாலிவுட்டின் டாப் நடிகைகளில் ஒருவராக இருக்கும் பிரியங்கா சோப்ரா, 2018 ம் ஆண்டு அமெரிக்க பாடகரான நிக் ஜோன்ஸ் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். திருமணத்திற்கு பிறகு நடிப்பு, பிசினஸ் என பிஸியாக இருந்து வந்தார் பிரியங்கா. ஆனால் இவர்கள் விவாகரத்து செய்ய போவதாக வதந்திகள் கிளம்பி பரபரப்பை கிளப்பின.

அட இப்படி கூட ஒர்க்அவுட் பண்ணலாமா... புது ரூட் போட்ட சமந்தா... என்ன செய்தாலும் டிரெண்டிங் தான்

English summary

Priyanka chopra and nick jonas recently welcomed their first child via surrogate. Priyanka's mother Madhu chopra said not yet decide any name for child. priest will give us name.