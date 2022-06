ஸ்ருதிஹாசனுக்கு ரொம்ப பிடித்தவர் இவர் தான்...அப்போ கமல் இல்லையா?

சென்னை : நடிகர் கமலஹானின் மூத்த மகளான ஸ்ருதிஹாசன், நடிகை, பின்னணி பாடகி என பல முகங்களைக் கொண்டவர். தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி என பல மொழிகளிலும் பிரபலமான நடிகையாக வலம் வருகிறார்.

கமல் நடித்த ஹே ராம் படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமான ஸ்ருதிஹாசன், இந்தியில் லக் படத்தின் மூலம் ஹீரோயினாக அறிமுகமானார். ஆனால் முதல் படமே இவருக்கு சறுக்கலாக அமைந்தது. பிறகு தெலுங்கு, தமிழ் படங்களில் நடிக்க துவங்கினார்.

தமிழில் சூர்யா நடித்த ஏழாம் அறிவு படத்தின் மூலம் அறிமுகமான ஸ்ருதி, விஜய், அஜித், தனுஷ், விஷால், சூர்யா என பல டாப் ஹீரோக்களுடன் நடித்து பிரபல நடிகையானார். கடைசியாக விஜய் சேதுபதியுடன் இணைந்து லாபம் படத்தில் நடித்தார்.

Recently one of her fan asked to Shruthihaasan that who is your most favourite person. Shruti posted her lover Santhanu's photo. Fans shocked on this and asked why Shruti not answering her father Kamal's name. Did she hate her father Kamal.