நயன்தாராவுடன் கம்பேர் பண்ணாதீங்க.. கோலமாவு கோகிலா இந்தி ரீமேக்கில் நடித்துள்ள ஜான்வி கபூர் பளிச்!

சென்னை: இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் நயன்தாரா நடித்த கோலமாவு கோகிலா படத்தின் இந்தி ரீமேக்கில் தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் மற்றும் மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவியின் மகள் ஜான்வி கபூர் நடித்துள்ளார்.

குட் லக் ஜெர்ரி என டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த படம் வரும் ஜூலை 29ம் தேதி நேரடியாக டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாக போகிறது.

இந்நிலையில், நயன்தாராவுடன் தன்னை கம்பேர் பண்ணாதீங்க என ஜான்வி கபூர் பேசியுள்ளது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

English summary

Janhvi Kapoor told, “Our film is very different (from the original). The character of Jerry is not at all like Nayanthara’s character. Firstly, our film is set in north India. I play a Bihari girl in Punjab. So, her personality, the way she speaks, characterisation, everything is different.”