காதலர் தினம் அதுவுமா சினேகா கொடுத்த அட்வைஸ்...அதிர்ந்து போன ரசிகர்கள்

சென்னை : காதலர் தினத்தன்று நடிகை சினேகா பதிவிட்ட போஸ்ட் ரசிகர்களை அதிர்ச்சி அடைய வைத்தது. எதற்காக இவர் இப்படி ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கிறார்...இவருக்கு என்னவாயிற்று என அனைவரும் கேட்க துவங்கி விட்டனர்.

தமிழ் சினிமாவின் புன்னகை இளவரசி என பெயர் வாங்கியவர் சினேகா. இவருக்கு, அச்சமுண்டு அச்சமுண்டு படத்தில் இணைந்து நடித்த போது நடிகர் பிரசன்னா மீது காதல் ஏற்பட்டது. கிட்டதட்ட மூன்று ஆண்டுகளாக ரகசியமாக காதலித்து வந்த இந்த ஜோடி, பிறகு கல்யாணம் செய்து கொண்டது.

குழந்தைகளின் உலகத்தை காட்டும் முயற்சி ஷாட் பூட் த்ரீ... லீட் ரோலில் வெங்கட்பிரபு -சினேகா

English summary

On the occassion of Valentine's day actress Sneha shared a lovable photo with her husband actor Prasanna. With a beautiful photo, she penned that don't fall in love...rise in love. Fans are shocked on her first half caption.