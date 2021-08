இது ஆடி ஸ்பெஷல்...ஆஃபர் இல்ல...முன்னாள் டாப் ஹீரோயின்கள் செய்யும் வேலையை பாருங்க

சென்னை : 1980 களில் தமிழ் சினிமாவில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி, பிறகு டாப் ஹீரோயினாக உயர்ந்தவர். அன்புள்ள ரஜினிகாந்த் படத்தில், ரஜினி அங்கிள் என கூப்பிட்டு நடித்த மீனா, பிறகு வளர்ந்து ரஜினிக்கு ஜோடியாக முத்து, வீரா உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்தார்.

கமல், அஜித், சரத்குமார், கார்த்திக், விஜயகாந்த், பார்த்திபன், ராஜ்கிரண் உள்ளிட்ட பல ஹீரோக்களுக்கு ஜோடியாக நடித்தார். மலையாளத்திலும் பல படங்களில் நடித்து, முன்னணி நடிகையாக இருந்துள்ளார் மீனா. திருமணத்திற்கு பிறகு சிறிது காலம் சினிமாவில் இருந்து ஒதுங்கி இருந்த மீனா, பிறகு தனது மகள் நைனிகாவையும் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகப்படுத்தினார்.

ப்ளீஸ்.. என் குழந்தைகளின் நலன் கருதி எதையும் சொல்லாதீர்கள்.. உருகிய நடிகை.. மாதவன் பதிலை பாருங்க!

English summary

Today, Meena shared old photos of herself playing the role of the goddess on her Instagram page. Also, Caption has posted that Audi has shared these old photos as a special. Many including Keerthi Suresh have liked this.