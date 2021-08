58 கிலோ எடை கொண்ட கவுனா...எஸ்தர் அனிலின் அசுத்தல் ஃபோட்டோஷுட்

திருவனந்தபுரம் : கேரள இளம் நடிகையான எஸ்தர் அனில் தென்னிந்திய மொழிகள் அனைத்திலும் பிரபலம். தனது அப்பாவி தனமான முகபாவனை உடனான நடிப்பால் அனைவரின் மனதையும் கவர்ந்தவர்.

மலையாளத்தில் வெளியான பிளாக்பஸ்டர் படமான த்ரிஷ்யம் படத்தில் மோகன்லாலின் இளைய மகளாக நடித்து பிரபலமானார். இந்த படத்தின் தொடர்ச்சியாக வெளியான த்ரிஷ்யம் 2 லும் அதே கேரக்டரில் நடித்து அசத்தினார் எஸ்தர். இவரது நடிப்பு பலரையும் கவர்ந்ததால் ரீமேக்களிலும் இளைய மகள் கேரக்டரில் இவர் தான் நடித்தார்.

esther anil wears 58 kgs gown for latest photoshoot which is over weight than her body weight of 44 kgs. this photoshoot goes viral in social media and gets lakhs of likes.