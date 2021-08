பிகினியில் டக்கராக இருக்கும் ராய் லட்சுமி… ஷப்ப்பா என பெருமூச்சுவிட்ட இளசுகள் !

சென்னை : ராய் லட்சுமி கிளுகிளுப்பூட்டும் நீச்சல் உடை புகைப்படத்தை வெளியிட்டுள்ளார்.

இந்த புகைப்படத்திற்கு ஏகப்பட்ட லைக்குகள் குவிந்து வரும் நிலையில், ராய் லட்சுமியின் ரசிகர்கள் அதை வைரலாக்கி வருகின்றனர்.

ராய் லட்சுமியை இன்ஸ்டாகிராமில் பின் தொடர்பவர்களின் எண்ணிக்கை 2 மில்லியனைத் தாண்டி உள்ளது. கூடிய விரைவில் 3 மில்லியனை தொட்டு விடுவார்.

English summary

Actress Raai Laxmi is one of the renowned actress in the Indian film industry. The actress has flaunts her flawless acting skills in Tamil, Kannada, Malayalam, Hindi, as well as Telugu films. raai laxmi post bikini photo in instagram.