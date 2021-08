குஷ்புவா இது...இப்படி ஸ்லிம் ஆகிட்டாரே... வாவ் சொல்லும் ரசிகர்கள்

சென்னை : 1990 களில் தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகையாக இருந்தவர் குஷ்பு. லட்சக்கணக்கான ரசிகர்களின் மனதில் இடம் பிடித்துள்ள குஷ்பு, இப்போதும் எவர்க்ரீன் நடிகையாக இருந்து வருகிறார். தனக்கு கோயில் கட்டும் அளவிற்கு ரசிகர்களின் மனதை கவர்ந்தவர் குஷ்பு.

ரோஜா சீரியல் ஹீரோவுக்கு திடீர் திருமணம்?.... அதிர்ச்சியில் ரசிகைகள் !

சினிமாவைத் தொடர்ந்து சின்னத்திரையில் நடிப்பு, தயாரிப்பு என கலக்கி வந்த குஷ்பு, பின்னர் அரசியலிலும் நுழைந்தார். கடந்த ஆண்டு பாஜக.,வில் இணைந்த குஷ்பு, சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் சென்னை ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்தார்.

English summary

The photo that Khushbu has now shared on Twitter has taken her fans by surprise. In that photo, Khushbu has changed her appearance to lose weight. With the photo taken in a beautiful sari with a slim look, the hard work has finally paid off. Caption posted as Weight Loss, Fitness Motivation.