கவர்ச்சி புயல் சன்னி லியோன் பிறந்தநாள்... வாழ்த்து மழை பொழியும் ரசிகர்கள்

சென்னை : கவர்ச்சி புயல், கனவு தேவதை என ரசிகர்களால் வர்ணிக்கப்படும் நடிகை சன்னி லியோன் இன்று தனது 41 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இதற்காக அவருக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை குவித்து வருகிறார்கள்.

அமெரிக்க மற்றும் இந்திய நடிகையும், மாடலுமான சன்னி லியோனின் உண்மையான பெயர் கரன்ஜித் கவுர் வோரா. சினிமாவிற்காக தனது பெயரை சன்னி லியோன் என மாற்றி வைத்துக் கொண்டார். ஆரம்பத்தில் ஆபாச படங்களில் நடித்து பிரபலமான சன்னி லியோன், பிறகு வெப் சீரிஸ், படங்கள், டெலி சீரியல்கள் என பல டிவிக்கள், மியூசிக் வீடியோக்கள் ஆகியவற்றில் நடிக்க துவங்கினார்.

English summary

Today Actress Sunny Leone celebrates her 41st birthday. Fans shared their wishes via social media. She started her carrier as pronographic actress. She was popular in hindi, tamil, kannada, malayalam, telugu, marathi movies. In tamil she appreared in Vadacurry movie. Now she was playing more than 6 films at a same time.