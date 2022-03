வயிற்றில் குழந்தையுடன் காஜல் அகர்வால் என்ன செய்திருக்கிறார் பாருங்க

சென்னை : சமீபத்தில் கர்ப்பத்தை அறிவித்த நடிகை காஜல் அகர்வால், தற்போது வெளியிட்டுள்ள வீடியோ இணையத்தை கலக்கி வருகிறது. வயிற்றில் குழந்தையை வைத்துக் கொண்டு என்ன இவர் இப்படி எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழ், தெலுங்கு, இந்தியில் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவராக இருக்கும் காஜல் அகர்வால், தமிழில் பரத் நடித்த பழனி படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார். அதன் பிறகு சரோஜா, பொம்மலாட்டம், மோதி விளையாடு ஆகிய படங்களில் நடித்தால். ஆனால் தமிழில் இவர் நடித்த படங்கள் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு வரவேற்பை பெறாததாலும், தொடர்ந்து பட வாய்ப்புக்கள் கிடைக்காததாலும் தெலுங்கு பக்கம் சென்று விட்டார்.

தாயாக பயிற்சி எடுத்துக் கொண்டுள்ளேன்.. கர்ப்பமாக இருக்கும் புகைப்படங்களை பகிர்ந்த காஜல் அகர்வால்!

English summary

Kajal Agarwal shared her pregnancy work out video for awarness. Fans shocked after seeing this video. And adviced to Kajal Agarwal that don't take risk. Child birth of kajal agarwal is expected in mid of 2022.