மெலிந்து டல்லடிக்கும் நயன்தாரா...ஒரே மாதிரி மேனரிசம்.. ஸ்டார் வால்யூ குறைகிறதா?

சென்னை : காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் படத்தை பார்த்து விட்டு, படம் பற்றிய விமர்சனம் செய்தவர்களை விட, நயன்தாரா ஏன் இந்த ஆகி விட்டார் என கேட்டவர்கள் தான் அதிகம். அதிலும் நயன்தாராவின் ஃபேன்சுக்கு இது கொஞ்சம் அப்செட் செய்வதாகவே இருந்தது.

விக்னேஷ் சிவன் இயக்கிய காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் படம் இன்று தியேட்டர்களில் ரிலீசானது. விஜய் சேதுபதி, நயன்தாரா, சமந்தா நடித்துள்ள இந்த படம் 2022 ம் ஆண்டில் ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்களில் ஒன்றாக இருந்தது. இந்த படம் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றுள்ளது.

English summary

Nayanthara starring Kaathuvakula rendu Kaadhal movie released in theatres today. In this movie, Nayanthara looking so lean and dull. Fans upset on Nayanthara's body transformation. In kollywood buzz said that recent time Nayanthara's market value was not good.