அந்த ஒரு பெயரால் திடீரென டிரெண்டான அதிதி ஷங்கர்....ஏன் அப்படி என்ன ஆச்சு?

சென்னை : டைரக்டர் ஷங்கரின் மகள் அதிதி ஷங்கர், மாடலிங் துறையில் இருந்து தற்போது நடிகையாக அறிமுகமாகி உள்ளார். கார்த்தி நடித்துள்ள விருமன் படத்தின் மூலம் இவர் ஹீரோயினாக அறிமுகமாகி உள்ளார்.

கொம்பன் படத்தை இயக்கிய டைரக்டர் முத்தையா இயக்கி உள்ள இந்த படத்தில் ராஜ்கிரண், பிரகாஷ்ராஜ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். சூர்யாவின் 2டி நிறுவனம் தான் இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளது.யுவன்சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

ஆகஸ்ட் 31 ம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று விருமன் படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக முதலில் அறிவிக்கப்பட்டது. தற்போது அதே நாளில் விக்ரமின் கோப்ரா படம் ரிலீஸ் ஆக உள்ளதால், விருமன் படத்தை ஆகஸ்ட் 11 ம் தேதி ரிலீஸ் முடிவு செய்து, தற்போது அதற்கான வேலைகள் நடந்து வருகிறது.

English summary

Yesterday Viruman audio launch event held in Madurai. In this event fans shouts Rolex...Rolex on when Suriya come to the stage. Not only fans Aditi Shankar also shouts Rolex...Rolex along with fans. For this reason she becomes trending in social media.