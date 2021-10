நீதிபதியையே டென்ஷன் ஆக்கிய சமந்தா.. சட்டென அப்படியொரு வார்த்தையை சொல்லிட்டாரே?

ஹைதராபாத்: சமந்தா மற்றும் நாக சைதன்யா விவாகரத்து குறித்து விவாதம் நடத்திய சில யூடியூப் சேனல்கள் மீது நடிகை சமந்தா மான நஷ்ட வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

அந்த வழக்கை அவசரமாக விசாரிக்க வேண்டும் என சமந்தாவின் வழக்கறிஞர் கொடுத்த அழுத்தம் காரணமாக டென்ஷன் ஆன நீதிபதி சொன்ன விஷயம் பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

கருப்பு வெள்ளை புகைப்படத்தில் ஜொலிக்கும் லேடி சூப்பர் ஸ்டார்!

கடந்த 2017ம் ஆண்டு காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்ட நட்சத்திர தம்பதிகளான சமந்தா மற்றும் நாக சைதன்யா திடீரென விவாகரத்தை அறிவித்தது பலரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

English summary

Hyderabad court judge got tensed over Samantha’s defamatory case on Youtube Channel. Samantha Lawyer urges the court to take the case very soon stirs the issue.