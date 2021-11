நிர்வாணமாக நடிக்க நான் சினிமாவுக்கு வரவில்லை... நல்ல கதை இருக்க வேண்டும்... ரஜினி பட நடிகை அதிரடி!

சென்னை: கதையே இல்லாத படங்களில் எல்லாம் நிர்வாணமாக நடிக்க மாட்டேன் என பிரபல நடிகை தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தின் வேலூர் மாவட்டத்தை பூர்விகமாக கொண்டவர் நடிகை ராதிகா ஆப்தே. வா லைஃப் ஹோ டோ எய்ஸி என்ற படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார்.

மிரட்டலான அரண்மனை 3 படம்... இன்று ஓடிடியில் ரிலீஸ்!

தொடர்ந்து பெங்காலி, மராத்தி மலையாளம் மற்றும் தெலுங்கு படங்களிலும் நடித்து வருகிறார். இந்தியில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் நடிகை ராதிகா ஆப்தே அவ்வப்போது சர்ச்சைகளிலும் சிக்கி வருகிறார்.

English summary

I cant do glamour role in films without story says Radhika Apte. She also says I am not coming cinema to show my body.