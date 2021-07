பீச்சே கதியெனக் கிடைக்கும் விஜய் பட ஹீரோயின்!

மும்பை : தெலுங்கு சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்து கொண்டிருந்த இலியானா இப்பொழுது பாலிவுட்டிலும் கலக்கிக் கொண்டுள்ளார்.

தமிழில் விரல் விட்டு எண்ணக் கூடிய அளவிற்கு ஒரு சில திரைப் படங்களில் மட்டுமே நடித்திருந்தாலும் தமிழிலும் இவருக்கு எக்கச்சக்கமான ஃபேன்ஸ் உள்ளனர்.

இந்த நிலையில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் உள்ள கடற்கரையே கதி என படுத்து கிடக்கும் இலியானாவின் ஹாட் புகைப்படங்களை இப்பொழுது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

English summary

Ileana has put up some glamorous photos in her Instagram and captioned like "Dump", the images are already viral among the netizens.