சமந்தா போல் வெப் சீரிஸ் பக்கம் போகும் விஜய் பட ஹீரோயின்: சீக்கிரமே தரமான அப்டேட் இருக்குதாம்

மும்பை: தெலுங்கு, தமிழ் படங்களில் முன்னணி நடிகையாக கலக்கி வந்தவர் நடிகை இலியானா.

கோலிவுட், டோலிவுட்டை தொடர்ந்து பாலிவுட் பக்கம் சென்ற இலியானா, தற்போது இந்தி படங்களில் மட்டுமே அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

இந்நிலையில், இலியானா முதன்முறையாக வெப் சீரிஸில் நடிப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Ileana has acted in Tamil and Telugu films and is currently acting in more films in Hindi. Ileana is emerging as a leading actress in Bollywood and she has committed to acting in a web series for the first time. An official update about this web series will be released soon