பெண்ணின் திருமண வயதை உயர்த்துவது நல்ல முடிவு.. நடிகை ஓவியா ட்வீட்.. ஆனால், ரசிகர்களின் கவலையே வேறு?

சென்னை: சமூக வலைதளங்களில் தனது கருத்தை பல முறை பலமாக முன் வைத்து வருபவர் நடிகை ஓவியா.

பெண்ணின் திருமண வயதை உயர்த்துவது நல்ல முடிவு என தற்போது நடிகை ஓவியா ஓப்பனாக போட்டுள்ள ட்வீட் பலரது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

இந்தியளவில் MarriageAge என்ற ஹாஷ்டேக் டிரெண்டாகி வரும் நிலையில், தனது நிலைப்பாட்டை நடிகை ஓவியா தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Actress Oviya tweeted, “Increasing #MarriageAge is a right decision! You don’t need to sacrifice many things and take very big responsibilities at an early age! I strongly support” in her twitter page.