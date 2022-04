கத்ரினா கைஃப் கர்ப்பமா இருக்காரா... ஆவலாக காத்திருக்கும் ரசிகர்கள்

மும்பை : நடிகை கத்ரினா கைஃப் கர்ப்பமா இருக்கிறாரா என்பது தான் பாலிவுட்டிலும், ரசிகர்கள் இடமும் கடந்த சில நாட்களாக தீவிரமான சந்தேகம் கிளம்பி உள்ளது. இதற்கு கத்ரினா விரைவில் விளக்கம் அளிப்பார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பாலிவுட் டாப் நடிகை கத்ரினா கைஃப்புக்கும், நடிகர் விக்கி கெளசலுக்கும் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் திருமணம் நடைபெற்றது. அதற்கு முன் இரண்டு ஆண்டுகளாக இருவரும் காதலித்து வந்தனர்.

Beast Box Office Day 1: வலிமை வசூலை முறியடித்த பீஸ்ட்.. முதல் நாள் வசூல் எத்தனை கோடி தெரியுமா?

English summary

Kathrina kaif's recent photos creates speculations in social media. Fans asked that is she is pregnent. Why she suddenly changed her costume style. Karina was now busy in movie shooting.