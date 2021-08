கணவரை பிரிந்து வாழ்கிறாரா சமந்தா....உண்மையாக தானா

ஐதராபாத் : தென்னிந்திய திரையுலகில் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவராக இருப்பவர் சமந்தா. ரசிகர்கள் மட்டுமல்ல மீடியாக்களாலும் அதிகமாக கவனிக்கப்படுபவரும் சமந்தா தான்.

படங்கள், தனிப்பட்ட வாழ்க்கை என இரண்டு விஷயங்களிலும் கடந்த சில மாதங்களாகவே தலைப்பு செய்தியாக இருந்து வருகிறார் சமந்தா.

முதலில் இவர் நடித்த ஃபேமிலி மேன் வெப் சீரிஸ் சர்ச்சையாக பேசப்பட்டு, பரபரப்பானது. சமீபத்தில் அதற்காக மன்னிப்பு கேட்டு மீண்டும் பரபரப்பை கிளப்பினார்.

English summary

some sources said that samantha has already been separated from her husband and she lives alone in hyderabad house. but her father in law nagarjuna tried to unite this couple and it failed. now samantha is waiting for divorce.