என்னது மாளவிகா மோனனுக்கு திருமணம் ஆகிடுச்சா...அதை பார்த்து எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பாருங்க

சென்னை : மாஸ்டர் பட நாயகி மாளவிகா மோகனனுக்கு திருமணம் ஆகி விட்டதா என்ற குழப்பம் தான் சோஷியல் மீடியாவில் ரசிகர்களால் அதிகம் பேசப்பட்டு வருகிறது. இதன் காரணமாக மாளவிகாவில் லேட்டஸ்ட் ஃபோட்டோக்கள் சிலவும் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.

ரஜினி நடித்த பேட்ட படத்தின் மூலம் தமிழில் நடிகையாக அறிமுகமானவர் மாளவிகா மோகனன். முதல் படமே ரஜினியுடன் இணைந்து நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்ததால் இவரின் மார்க்கெட் எங்கோ சென்று விட்டது.

English summary

In latest photoshoot, Master heroine Malavika Mohanan wearing small ring in her toes. Netizens noticed that and asked is malavika mohanan get married. The speculations started around the social media.now she was working with dhanush in maaran.