வடிவேலுவுக்கு ஜோடி பிரியா பவானிசங்கரா...எந்த படத்தில் தெரியுமா ?

சென்னை : செய்தி வாசிப்பாளராக தனது வாழ்க்கையை துவக்கிய பிரியா பவானிசங்கர், பிறகு சின்னத்திரை நடிகையானார். ஒரு சில சீரியல்களில் மட்டும் நடித்த பிரியாவிற்கு, மேயாத மான் படத்தின் மூலம் சினிமாவில் நடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.

அடுத்தடுத்து பல பட வாய்ப்புகள் வந்து, தற்போது கோலிவுட்டின் பிஸியான நடிகையாகி விட்டார். தனது க்யூட்டான எக்ஸ்பிரஷன்களால் ரசிகர்கள் பலரை தன் வசப்படுத்தி வைத்துள்ளார் பிரியா. மான்ஸ்டர், கடைக்குட்டி சிங்கம் உள்ளிட்ட சில படங்களில் நடித்துள்ள பிரியா, தற்போத பல படங்களில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி உள்ளார்.

English summary

Two days ago, a photoshoot between Priya Bhavanishankar and Vadivelu went viral on the internet. Thus, the news spread that Priya is going to act as a partner for Vadivelu. Following this, it was only after inquiries in cinema circles that it was confirmed that Priya will be starring in Vadivelu's film but not as a couple.