நடிகை சமந்தாவுக்கு திடீர் உடல் நலக்குறைவு... மருத்துவமனையில் அனுமதி? மேலாளர் பரபரப்பு விளக்கம்!

சென்னை: நடிகை சமந்தா திடீர் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளியான தகவல் குறித்து அவரது மேலாளர் விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்.

தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் சமந்தா, கடந்த அக்டோபர் மாதம் தனது கணவரான நடிகர் நாக சைதன்யாவை பிரிந்தார்.

இருவருமே பரஸ்பரம் பிரிவதாக தங்களின் சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டனர். அதனை தொடர்ந்து மன அமைதிக்காக ஆன்மிக சுற்றுலா சென்றார் நடிகை சமந்தா.

English summary

Is Samantha hospitalized? Her manager has released statement. Samantha's pulicist also shared about her health, that is Samantha is completely healthy. She developed a slight cough and underwent some tests yesterday at the AIG Hospitals in Hyderabad. She is currently taking rest at her home. Do not believe in rumour