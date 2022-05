விஜய் தேவரகொண்டாவுடன் லிப் லாக் காட்சியா...சமந்தா என்ன சொல்லிருக்கார் தெரியுமா ?

சென்னை : விஜய் தேவரகொண்டாவுடன் லிப்லாக் சீனில் நடிக்க சமந்தா ஓகே சொன்னதாக தகவல் வெளியானதால், டோலிவுட்டில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இவருக்கு மட்டும் எப்படி சமந்தா ஓகே சொன்னார் என அனைவரும் ஆச்சரியமாக கேட்டு வருகின்றனர்.

முன்னணி நடிகைகள் பலர் திருமணத்திற்கு பிறகு லிப் லாக் சீன்களில் நடிக்க தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர். பாலிவுட், டோலிவுட், கோலிவுட் என அனைத்திலும் இதே நிலை தான். பாலிவுட்டில் தீபிகா படுகோன் முதல் பல நடிகைகளும் லிப் லாக் சீன்களுக்கு நோ சொல்லி வருகிறார்கள்.

நடிகை சமந்தாவும் இதையே கடைபிடித்து வருகிறார். டைரக்டர் சிவ நிர்வானா இயக்கிய மஜிலி படத்தில் நாக சைதன்யாவுடன் லிப் லாக் சீனில் நடித்தார் சமந்தா. திருமணத்திற்கு பிறகும் கணவருடன் நடித்த படங்களில் மட்டுமே லிப் லாக் காட்சிகளில் சமந்தா நடித்தார்.

For Kushi movie, director approached Samantha to do lip lock scene with Vijay Devarakonda. Sources close to the unit revealed that though the actress not ready to lock lips for the silver screen anymore. Earlier Samantha lip locked with her ex husband Naga Chaithanya in Majili.