என்னது...வனிதாவின் 3வது கணவர் பவர் ஸ்டாரா...என்னப்பா சொல்றீங்க

சென்னை : சமீப காலமாக மீரா மிதுனுக்கு பிறகு அதிக அளவில் சர்ச்சைகளில் சிக்கி கொண்ட நடிகை என்றால் அது வனிதா விஜயக்குமார் தான். அதிலும் பிக்பாஸ் சீசன் 3 ல் போட்டியாளராக கலந்து கொண்ட பிறகு வனிதா பற்றிய ஏதாவது ஒரு பரபரப்பான செய்தி வந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது.

ஹாலிவுட் ஸ்டார் டாம் குரூஸிடமே கைவரிசை பல லட்சம் மதிப்புள்ள லக்கேஜ்ஜுடன் பிஎம்டபிள்யூ கார் திருட்டு!

இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு விஜய் டிவி.,யில் நடந்த பிக்பாஸ் ஜோடிகள் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட வனிதா, நடுவர் ரம்யா கிருஷ்ணனுடன் ஏற்பட்ட மோதலால் பாதியிலேயே அந்த படத்தில் இருந்து வெளியேறி, பரபரப்பை கிளப்பினார். இதற்காக வனிதா விளக்கமும் கொடுத்து விட்டார்.

English summary

vanitha starring pickup drop movie poojai took on yesterday. this movie will direct and music composed by powerstar srnivasan. as per movie story, powerstar to play vanitha's third husband role.