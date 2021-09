சமந்தாவின் விவாகரத்து வதந்திக்கு இது தான் காரணமா...குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்

ஐதராபாத் : தென்னிந்திய மொழிகளில் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவராக இருக்கும் சமந்தா, முன்னணி நடிகர் நாகர்ஜுனாவின் மூத்த மகனான நாக சைதன்யாவை காதலித்து, 2017 ல் திருமணம் செய்து கொண்டார். கவுதம் மேனன் இயக்கிய விண்ணை தாண்டி வருவாயா படத்தின் தெலுங்கு ரீமேக்கான ஏ மாய சீசாவே படத்தில் நடிக்கும் போது, இருவருக்கும் இடையே காதல் ஏற்பட்டது.

கோவாவில் இவர்களின் திருமணம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. திருமணத்திற்கு பிறகும் ரொம்ப பிஸியாக பல படங்களில் நடித்து வந்தார் சமந்தா. கணவர் நாக சைதன்யாவுடன் இணைந்து பல விளம்பரங்களிலும் நடித்து வந்தார். சமந்தா தற்போது விக்னேஷ் சிவன் இயக்கும் காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல் படத்தில் விஜய் சேதுபதி மற்றும் நயன்தாராவுடன் இணைந்து நடித்து வருகிறார்.

English summary

some sources said that samantha and naga chaithanya couple planned for baby. for this reason samantha announced break. but in media, this is diverted to divorce rumours.