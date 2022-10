ஹன்சிகாவுக்கு விரைவில் டும் டும் டும்… அரண்மனையில் திருமணம்… மாப்பிள்ளை யார்ன்னு தெரியுமா?

சென்னை: தமிழில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்த ஹன்சிகாவின் கைவசம் ஒருசில படங்கள் மட்டுமே உள்ளன.

ஹன்சிகாவின் நடிப்பில் கடைசியாக 'மஹா' திரைப்படம் வெளியாகியிருந்தது, இதில், சிம்புவும் முக்கியமான கேரக்டரில் நடித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், ஹன்சிகாவுக்கு அவரது காதலருடன் விரைவில் திருமணம் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Maha Twitter Review : ஹன்சிகாவின் நடிப்பு வேறலெவல் பயர்.. மஹா எப்படி இருக்கு?

English summary

Hansika is a leading Tamil actress who has acted in more than 50 films so far. In this case, Hansika Motwani is to get married to her business partner on December 4. It has been reported that this wedding will take place in a grand palace in Jaipur.