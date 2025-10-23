பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி செய்தாரா ஜான்வி கபூர்.. இப்போ எல்லா உண்மைகளும் வெளியே வந்துடுச்சே.. நடிகை உஷார்தான் போல!
மும்பை: சினிமா உலகில் தங்கள் அழகின் மீது சந்தேகம் ஏற்படும் பிரபலங்கள் உடனடியாக அறுவை சிகிச்சைகளை நாடுகின்றனர். லட்சக்கணக்கில், கோடிக் கணக்கில் பணத்தைச் செலவழித்து, தங்கள் அழகை மேம்படுத்திக் கொள்ள முயற்சிக்கின்றனர். இதற்கு திரைத்துறையில் பல எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன. பல முன்னணி நடிகைகள் இந்த முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளனர். ஆனால், அனைவரும் இந்த உண்மையை ஒப்புக்கொள்வதில்லை. மாறாக, தங்கள் அழகு இயற்கையானது என்று வாதிடுகின்றனர்.
பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை செய்தீர்களா என்று யாராவது கேட்டால் கோபமடைகின்றனர். ஒருசிலர் மட்டுமே உண்மையை ஒப்புக்கொள்கின்றனர். உதாரணமாக, நடிகை ஜான்வி கபூர்.
மறைந்த சூப்பர் ஸ்டார் ஸ்ரீதேவியின் அன்பான மகள் ஜான்வி கபூர், தன் பெற்றோரின் முழு கவனிப்பில் இருந்து விலகி, தனக்கென ஒரு அடையாளத்தை ஏற்படுத்த எல்லா முயற்சிகளையும் எடுத்து வருகிறார். அவர் சினிமா துறையில் நுழைந்து ஏழு ஆண்டுகள் ஆகின்றன. ஆனால் இந்த ஏழு ஆண்டுகளில் அவரது எந்தப் படமும் பெரிய வெற்றியைப் பெறவில்லை. இருப்பினும், வாய்ப்புகள் குறையவில்லை. கரண் ஜோஹரின் ஆதரவால் அவருக்கு தொடர்ந்து பல படங்கள் கிடைத்து வருகின்றன என்ற பேச்சு தொடர்ந்து உள்ளது.
பல நாள் சந்தேகம்: ஜான்வி கபூர், ரைனோபிளாஸ்டி (மூக்கின் வடிவத்தை மாற்றுவது) உள்ளிட்ட பல அறுவை சிகிச்சைகளைச் செய்திருப்பதாக பலரும் சந்தேகிக்கின்றனர். கடந்த சில ஆண்டுகளாக சமூக ஊடகங்களில் இது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டும் வருகிறது. ஜான்வி கபூர் தனது உதடுகளைப் பெரிதாக்க லிப் ஃபில்லர் அறுவை சிகிச்சையும் செய்திருப்பதாகக் கருத்துக்கள் தொடர்ந்து எழுந்து வருகின்றன.தற்போது இந்த சந்தேகங்களை நீக்கும் முயற்சியில் ஜான்வி ஈடுபட்டுள்ளார். ட்விங்கிள் கன்னா மற்றும் காஜோல் முன்னிலையில், அவர் உண்மையை ஒப்புக்கொண்டார். "டூ மச் வித் காஜோல் & ட்விங்கிள்" நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஜான்வி, தனக்கு எதையும் மறைக்க விருப்பமில்லை என்றும், விஷயங்களை ரகசியமாக வைப்பதில்லை என்றும் கூறினார்.
நேரடியாக மறைமுக பதில்: சமூக ஊடகங்கள் இப்போது அனைவரையும் விமர்சிப்பதாகக் குறிப்பிட்ட ஜான்வி, தன் தாயார் ஸ்ரீதேவியின் வழிகாட்டுதலும் இயற்கையாகவே இருந்ததாகக் கூறிய ஜான்வி, மிகவும் புத்திசாலித்தனமாக இந்த முடிவை எடுத்ததாகத் தெரிவித்தார். இளம்பெண்கள் அழகாகத் தோன்றுவதற்காக பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை செய்ய தான் ஊக்குவிக்கவில்லை என்றும், அந்த நோக்கம் தனக்கில்லை என்றும் கூறினார். "நீங்கள் நீங்களாகவே இருங்கள்" என்ற வாக்கியத்தில் நம்பிக்கை கொண்டவள் நான். நீங்கள் என்ன செய்தாலும், அதை மனதிலிருந்து செய்யுங்கள் என்று அறிவுரை கூறிய ஜான்வி கபூர், அதே நேரத்தில் "பஃபேலோ-பிளாஸ்டி" அறுவை சிகிச்சை குறித்து தனக்கு எதிராக எழுந்த கருத்துக்களுக்கும் பதிலளித்தார்.
உண்மை: "பஃபேலோ-பிளாஸ்டி" அறுவை சிகிச்சை குறித்த விஷயத்தை மறுத்த ஜான்வி, ஒருவேளை யாராவது ஒரு இளம்பெண் வீடியோக்களைப் பார்த்து, அந்த அறுவை சிகிச்சையைச் செய்ய முற்படும்போது ஏதாவது தவறு நடந்தால், அது வாழ்நாள் முழுவதும் வருத்தப்பட வைக்கும் என்றும், வெளிப்படைத்தன்மை முக்கியம் என்றும் கூறினார். இவ்வாறு "பஃபேலோ-பிளாஸ்டி" அறுவை சிகிச்சை குறித்த விஷயத்தை மறுத்த ஜான்வி, நேர்காணல் முழுவதும் "நீங்கள் பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை செய்தீர்களா இல்லையா?" என்ற கேள்விக்கு நேராகப் பதிலளிக்கவில்லை. தன் தாயார் ஸ்ரீதேவியின் வழிகாட்டுதல் இருந்ததாக மட்டுமே கூறினார். இதனால், ஜான்வியின் இந்த நேர்காணலை பார்த்த பலர், ஜான்வி "பஃபேலோ-பிளாஸ்டி" அறுவை சிகிச்சைக்கு உட்படவில்லை என்றாலும், அவர் முகத்திற்கு பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை செய்திருப்பது உண்மை என்ற கருத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
