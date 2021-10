எனக்கு நடிக்க கற்றுக் கொடுத்தது இவர் தான்... ஜோதிகா சொன்ன சர்ப்ரைஸ் தகவல்

சென்னை : ஜோதிகாவின் 50 வது படமான உடன்பிறப்பே இன்று, அமேசான் பிரைம் வீடியோவில் வெளியாகி உள்ளது. அண்ணன் - தங்கை பாசத்தை சொல்லும் கதை. மற்றொரு கிழக்கு சீமையிலே ராதிகாவாக ரசிகர்களின் நெஞ்சில் பதிந்து விட்டார் ஜோதிகா.

இந்த படத்தில் ஜோதிகா, சசிக்குமார், சமுத்திரக்கனி, சூரி என அனைவரும் தங்களின் கேரக்டரில் மிக அற்புதமாக நடித்துள்ளனர். இமான் இசையமைத்துள்ள இந்த படத்தை இரா.சரவணன் இயக்கி உள்ளார். சூர்யாவின் 2டி என்டர்டைன்மென்ட் தான் இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளது.

ஜோதிகா, பக்கா கிராமத்து பெண்ணாக நடித்துள்ள இரண்டாவது படம் இது. இதற்கு முன் டும் டும் டும் படத்தில் தான் குறும்புக்கார கிராமத்து பெண்ணாக நடித்திருப்பார். அதுவும் பாதி படத்திற்கு மேல் மாடர்ன் டிரெசிற்கு மாறி விடுவார். இருந்தாலும் நெல்லை தமிழை அழகாக பேசி நடித்திருப்பார் ஜோதிகா.

English summary

In recent interview, jyothika opens up that her mother in law was the inspiration for udanpirapae character. she learned lot of things from her husband's family ladies who are from little village.