ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் பாடலுடன் இமயமலையின் அழகு...வைரலாகும் ஜோதிகாவின் வீடியோ

சென்னை : தமிழ், தெலுங்கு, மலையாள மொழிகளில் பிரபலமான நடிகையாக வலம் வந்த ஜோதிகா, தமிழில் அஜித் நடித்த வாலி படத்தின் மூலம் கோலிவுட்டிற்குள் என்ட்ரி கொடுத்தார். முதல் படத்தில் மிக சிறிய ரோலில் நடித்திருந்தாலும், அடுத்த படத்திலேயே விஜய்யுடன் சேர்ந்து குஷி படத்தில் நடித்து மிகப் பெரிய ஹிட் கொடுத்து, டாப் நடிகையாகி விட்டார்.

ரஜினி, கமல், விஜய், அஜித், சூர்யா, விக்ரம், மாதவன், சிம்பு என டாப் ஹீரோக்கள் அனைவருடனும் நடித்து தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் மனதில் அழுத்தமான இடத்தை பிடித்துள்ளார் ஜோதிகா. சூர்யாவுடன் பல படங்களில் ஒன்றாக நடித்து, அவரை காதலித்து, திருமணம் செய்து கொண்டார் ஜோதிகா. திருமணத்திற்கு பிறகு சினிமாவில் நடிப்பதை குறைத்து கொண்டார்.

jyothika's latest himalayas trekking video with a.r.rahman song goes viral in instagram. in work front, jyothika now acting in udanpirapae movie with sasikumar and samuthirakani. this movie is also produced by suriya's 2d entertainment.