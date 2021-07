உரிச்சு வெச்ச கோழியாய்... செம கிக்காக போஸ் கொடுத்துள்ள நடிகை காஜல் அகர்வால்!

சென்னை : பிருந்தா மாஸ்டர் இயக்குனராக அறிமுகமாகும் ஹேய் சனாமிகா திரைப்படத்தில் கதாநாயகியாக நடிகை காஜல் அகர்வால் நடித்து வருகிறார்.

இந்தியில் ததாகதா சிங்கா இயக்கத்தில் உமா படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி உள்ளார். இதன் படப்பிடிப்பு சென்ற வாரம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

கருப்பங்காவியம்,கோஸ்ட்டி ,இந்தியன் 2, பாரிஸ் பாரிஸ் என படங்கள் காஜல் அகர்வாலுக்கு வரிசையாக ரிலீஸ் ஆக இருக்க இப்பொழுது உரிச்சு வெச்ச கோழியாய் பளபளப்பான தொடையை காட்டிக்கொண்டு வெளியிட்டுள்ள புகைப்படங்களை பார்த்த ரசிகர்கள் ஜொள்ளு விட்டு வருகின்றனர்.

