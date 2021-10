காஜல் அகர்வாலுக்கு குழந்தை பிறந்துடுச்சா.... ரசிகர்களை அதிர வைத்த இன்ஸ்டா போஸ்டா

சென்னை : தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் டாப் ஹீரோயினாக இருப்பவர் காஜல் அகர்வால். இவர் தமிழில் விஜய், அஜித், தனுஷ், கார்த்தி என டாப் ஹீரோக்கள் அனைவருடனும் ஜோடி சேர்ந்து நடித்து விட்டார். தற்போது கமலுடன் இந்தியன் 2 படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

புகழின் உச்சியில் இருந்த போது திருமணத்தை அறிவித்த காஜல் அகர்வால், கடந்த ஆண்டு கெளதம் கிட்சுலு என்ற தொழிலதிபரை மும்பையில் திருமணம் செய்து கொண்டார். கொரோனா காரணமாக காஜல் அகர்வாலின் நெருங்கிய நண்பர்கள், உறவினர்கள் மட்டுமே இந்த திருமண விழாவில் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

Kajal agarwal and her husband goutham introduced their first child to the word through instagram. after that fans shocked and express their disappointment.