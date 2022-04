சிறு வயதிலேயே பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளானேன்...பகீர் கிளப்பிய கங்கனா ரணாவத்

மும்பை: சிறு வயதிலேயே தான் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டதாக நடிகை கங்கனா ரணாவத், டிவி ரியாலிட்டி ஷோவில் வெளியிப்படையாக பேசி உள்ளார். இது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சர்ச்சையான கருத்துக்கள், பேச்சுகளுக்கு கொஞ்சமும் பஞ்சமில்லாதவர் கங்கனா. பாலிவுட்டில் முன்னணி நடிகையாக இருந்தாலும், கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே சர்ச்சைக்கு பெயர் போனவர் ஆகி விட்டார். நடிகர் ஹிருத்திக் ரோஷன் விஷயத்தில் பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பிய கங்கனா, சோஷியல் மீடியாவிலும் தனது வேலையை ஆரம்பித்தார்.

English summary

In recent episode of Lock Upp reality show, host Kangana Ranaut revealed that she has been sexually abused in her childhood. It turned quite tense in the show. During her interaction with the inmates, she revealed that. She said that the incident took place at her hometown, Himachal Pradesh.