நாகினி பாம்பு காஸ்டியூமில் கலக்கும் மெட்ராஸ் பட ஹீரோயின்!

சென்னை : மெட்ராஸ், கதகளி, கணிதன் என தொடர் வெற்றிப் படங்களின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அடியெடுத்து வைத்தவர் நடிகை கேத்தரின் தெரசா.

கடைசியாக விஜய் தேவர்கொண்டாவின் வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் லவ்வர் திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார்.

விஜய் சேதுபதி, டாப்ஸி இணைந்து நடித்துள்ள படம் ஓடிடியில் வெளியாகிறது!

இப்போதைக்கு மலையாளம் மற்றும் தெலுங்கில் மட்டும் நடித்து வரும் கேத்தரின் தெரசா நாகினி பாம்பு போல வித்தியாசமான காஸ்டியூமில் கலக்கலாக போஸ் கொடுத்துள்ள புகைப்படங்கள் இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.

English summary

Madras movie Katherin Teresa has no chances in Tamil now and acting in Malayalam and Telugu nowadays. She has done a photoshoot and the images have become viral.