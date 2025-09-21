Katrina Kaif: கர்ப்பமாக இருக்கிறாரா கத்ரீனா? பேபி பம்ப் தெரியுதுனு உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள் கமெண்ட்ஸ்!
மும்பை: சமீப காலமாக டோலிவுட் முதல் பாலிவுட் வரை பிரபல நட்சத்திர தம்பதிகள் பலரும் ரசிகர்கள் மத்தியில் தங்கள் நல்ல செய்திகளைப் பகிர்ந்து மகிழ்ச்சிப்படுத்தி வருகின்றனர். சமீபத்தில் தெலுங்கு நடிகர் வருண் தேஜ் - லாவண்யா திரிபாதி தம்பதியினர் பெற்றோர்களான நிலையில், பாலிவுட் நட்சத்திர ஜோடியான விக்கி கௌஷல் - கத்ரீனா கைஃப் திருமணம் ஆகி நான்கு வருடங்கள் ஆகும் நிலையில், அவர்கள் எப்போது ஒரு நற்செய்தியை அறிவிப்பார்கள் என்று ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்தனர். தற்போது அதற்கான நேரம் வந்துவிட்டதாக சமூக வலைத்தளங்களில் செய்திகள் பரவி வருகின்றன.
கத்ரீனா கைஃப், 2003-ல் 'பூம்’ திரைப்படத்தின் மூலம் பாலிவுட்டில் அறிமுகமானார். முதல் படத்திலேயே தனது அழகு மற்றும் நடிப்பின் மூலம் அனைவரின் மனதிலும் இடம்பிடித்தார். தொடர்ந்து மல்லீஸ்வரியுடன் டோலிவுட்டில் அறிமுகமான கத்ரீனா, பின்னர் பாலய்யாவுடன் இணைந்து 'அல்லரி பிடுகு’ படத்தில் நடித்தார். டோலிவுட்டில் நிலைத்து நிற்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும், இரண்டு படங்களுக்குப் பிறகு மும்பைக்குத் திரும்பினார். பாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகர்களுடன் நடிக்கும் வாய்ப்புகளைப் பெற்று, இந்தியத் திரையுலகின் தலைசிறந்த மற்றும் அதிக சம்பளம் வாங்கும் நடிகைகளில் ஒருவராக கத்ரீனா திகழ்கிறார்.
பாலிவுட் நடிகர் சல்மான் கானுடன் கத்ரீனா பல வருடங்கள் காதலில் இருந்தார். சுமார் பத்து வருடங்கள் இவர்கள் இருவரும் உறவில் இருந்ததாக பாலிவுட் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆனால் திருமணம் நடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இருவரும் பிரிந்தனர். அதன் பிறகு, மற்றொரு நட்சத்திர நடிகர் ரன்பீர் கபூர், ஹாலிவுட் பாடகர் ஜியான் மாலிக், தொழிலதிபர் விஜய் மல்லையாவின் மகன் சித்தார்த் மல்லையா ஆகியோருடனும் கத்ரீனா உறவில் இருந்ததாக வதந்திகள் பரவின.
ஒரே ஒரு திரைப்படத்தில் கூட இணைந்து நடிக்காத விக்கி கௌஷல் மற்றும் கத்ரீனா கைஃப் இருவருக்கும் இடையில் காதல் மலர்ந்தது. இயக்குனர் மற்றும் தயாரிப்பாளர் கரண் ஜோஹர் தொகுத்து வழங்கிய ஒரு நிகழ்ச்சியில், விக்கி கௌஷல் மீது தனக்கு மிகுந்த விருப்பம் இருப்பதாகவும், அவருடன் இணைந்து நடிக்க விரும்புவதாகவும் கத்ரீனா தெரிவித்தார். விக்கியை விட அப்போதே கத்ரீனா ஒரு பெரிய நட்சத்திரமாக இருந்தார். அதன் பிறகு, ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு விருது வழங்கும் விழாவில் கத்ரீனா மற்றும் விக்கி கௌஷல் ஜோடி முதல் முறையாக சந்தித்தனர். அந்த நேரத்தில், விக்கி கத்ரீனாவிடம் திருமணம் செய்ய விருப்பம் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. இருவரும் ஒன்றாக விருந்துகளுக்குச் செல்வது, விருது வழங்கும் விழாக்களில் அருகருகே அமர்வது போன்ற செயல்களால் கத்ரீனாவுக்கும், விக்கிக்கும் இடையில் ஏதோ நடப்பதாக பாலிவுட் ஊடகங்கள் கிசுகிசுத்தன.
பிரமாண்ட திருமணம்: இந்த நிலையில், இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போவதாக அறிவித்து அதிர்ச்சி கொடுத்தனர். இவர்களது திருமணம் 2021 டிசம்பர் 7 முதல் டிசம்பர் 9 வரை மூன்று நாட்கள் ராஜஸ்தானில் உள்ள ஒரு பெரிய அரண்மனையில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. திருமணம் ஆகி கிட்டத்தட்ட நான்கு வருடங்கள் ஆகும் நிலையில், விக்கி கௌஷல் - கத்ரீனா கைஃப் எப்போது ஒரு நல்ல செய்தியை அறிவிப்பார்கள் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர். கத்ரீனா கைஃப் கர்ப்பம் குறித்த வதந்திகள் பலமுறை வந்த நிலையில், அவற்றை கணவன் மனைவியும் மறுத்தனர். ஆனால் இந்த முறை கத்ரீனா கைஃப் கர்ப்பமாக இருப்பதாக பாலிவுட்டில் செய்திகள் வேகமாகப் பரவி வருகின்றன. கத்ரீனாவின் போட்டோஷூட் புகைப்படங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. இதில், மெரூன் சிவப்பு நிற கவுனில் கத்ரீனா போஸ் கொடுத்துள்ளார்.
ரசிகர்கள் உற்சாகம்: அந்தப் புகைப்படங்களில், அவரது வயிற்றுப் பகுதி கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு இருப்பது போல சற்று முன்னோக்கி வந்திருந்தது. இதனால் கத்ரீனாவின் புகைப்படங்கள் வைரலாகின. கத்ரீனா கர்ப்பமாக இருப்பதாக ரசிகர்கள் மற்றும் ஊடகங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டன. நிஜமாகவே கத்ரீனா கர்ப்பமாக இருக்கிறாரா? பேபி பம்ப் புகைப்படங்கள் உண்மையானவையா? அல்லது ஏதேனும் திரைப்படம் அல்லது விளம்பரத்திற்கான படப்பிடிப்பிற்காக இந்த போட்டோஷூட் எடுக்கப்பட்டதா என்றும் கருத்துகள் எழுந்துள்ளன. இதில் எவ்வளவு உண்மை இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை என்றாலும், ரசிகர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கத்ரீனா அல்லது விக்கி இருவரில் ஒருவர் பதிலளிக்கும் வரை இந்தச் செய்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வாய்ப்பில்லை.
