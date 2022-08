மீண்டும் போலீஸ் ரோலில் நடிக்கும் கீர்த்தி சுரேஷ்...இப்போ யார் கூட தெரியுமா?

சென்னை : பல மொழிகளிலும் ஃபேமசான நடிகையாக இருப்பவர் கீர்த்தி சுரேஷ். ரஜினி, விஜய், சிவகார்த்திகேயன், சூர்யா உள்ளிட்ட பல டாப் ஹீரோக்களுடன் இணைந்து நடித்து விட்டார்.

இவர் தற்போது தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் பல படங்களில் நடித்து வருகிறார். ஆனால் சமீபத்தில் இவர் நடித்த சாணி காயிதம், சர்காரு வாரி பட்டா , குட் லக் சகி, மரைக்கர் அரபிக்கடலிண்டே சிம்மம் உள்ளிட்ட படங்கள் சரியாக போகவில்லை. அண்ணாத்த படத்தில் ரஜினிக்கு தங்கை ரோலில் நடித்திருந்தார் இந்த படமும் அவருக்கு கை கொடுக்கவில்லை.

ஆனால் ரஜினியின் அண்ணாத்த படத்தில் நடிப்பதற்காக மணிரத்னத்தின் பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் நடிக்கும் வாய்ப்பை கீர்த்தி சுரேஷ் மறுத்ததாகவும்,கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்க முடிவு செய்யப்பட்ட குந்தவை ரோலில் தான் தற்போது த்ரிஷா நடித்துள்ளார் என்றும் தகவல்கள் மீடியாக்களில் பரவி வருகின்றன.

English summary

Keerthy Suresh will reportedly be playing a cop in the as yet untitled film. She already played a local constable in 'Saani Kaayidham' and will be donning khaki for the second time.