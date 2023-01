ஆத்தாடி நம்ம கீர்த்தி சுரேஷா இது.. தாய்லாந்தில் பிகினி உடையில் என்னவொரு போஸ்.. ஷாக்கான ரசிகர்கள்!

சென்னை: தென்னிந்திய சினிமாவிலேயே முன்னணி நடிகையாக வலம் வருகிறார் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ். புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு தாய்லாந்து சென்ற அவர், அங்கே பிகினி உடையில் எடுத்துக் கொண்ட நீச்சல் குள புகைப்படங்களை தற்போது வெளியிட்டு இணையத்தின் சூட்டை அதிகரித்துள்ளார்.

நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் ஹோம்லி லுக்கில் தான் அதிகப்படியாக ரசிகர்களை கவர்ந்து வருவார். இந்நிலையில், திடீரென இப்படியொரு பிகினி போட்டோவை போட்டு ரசிகர்களை ஷாக் ஆக்கி உள்ளார்.

கோலிவுட் நடிகைகள் தொடர்ந்து இதுபோன்று பிகினி உடைகளில் உச்சகட்ட கவர்ச்சி போட்டோக்களை பதிவிட்டு திக்குமுக்காட செய்து வருகின்றனர்.

ஆத்தாடி.. ஆக்‌ஷன் கிங் அர்ஜுனோட 2வது மகளா இது? ஒரே பிகினி போட்டோக்களா போட்டுத் தாக்குறாரே!

English summary

Keerthy Suresh Bikini pic from Thailand tour shocks fans. Keerthy Suresh done so many homely look roles in Tamil Cinema suddenly shows her hot side in her instagram page stuns her followers.